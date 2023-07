O Fluminense foi surpreendido pelo Coritiba, que continua em plena reação no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, o time paranaense venceu por 2 a 0, com gols de Robson e Diogo Oliveira ainda no primeiro tempo. A partida que concluiu a 16ª rodadafoi realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, que contou com 32.872 torcedores, recorde na temporada.