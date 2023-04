Coritiba dispensa António Oliveira e Brasileirão 2023 tem 1ª demissão de técnico após rodada inicial

O Campeonato Brasileiro deste ano já tem a sua primeira demissão de técnico. Trata-se de António Oliveira, que não resistiu à primeira rodada da competição no comando do Coritiba. O time paranaense, que anunciou a demissão nesta terça-feira, estreou com derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no domingo, fora de casa.

“António Oliveira deixa o comando do Coritiba. O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar-técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional”, comunicou o clube.

O treinador português de 40 anos já vinha pressionado pela ausência de vitórias. O time não ganha há seis jogos, contando Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e agora o Brasileirão. António Oliveira chegou ao Coritiba em dezembro para substituir Guto Ferreira e deixa o clube após quatro meses. Foram 17 jogos, sete vitórias, sete empates e três derrotas.

O Coritiba volta a campo no domingo, às 18h30, quando faz sua estreia em casa, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), diante do Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão. O time também disputa a terceira fase da Copa do Brasil: empatou o primeiro jogo com o Sport, em casa, por 3 a 3. A partida de volta será realizada no dia 26, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).