Coritiba x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Coritiba, lanterna, e o América Mineiro, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Couto Pereira, no que pode ser considerado o jogo dos desesperados. A partida é válida pela 14ª rodada da competição nacional.

Embora ainda seja o time de pior campanha do torneio, o Coritiba respirou um pouco com a vitória conquistada na última rodada sobre o Goiás. Tem sete pontos e está a dois do América e do Vasco, 19º e 18º colocados, respectivamente. O time mineiro não vence há quatro partida.

Coritiba e América Mineiro se enfrentam na capital paranaense Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Curitiba..

: Curitiba.. ESTÁDIO : Couto Pereira.

: Couto Pereira. DATA : 8 de julho de 2023.

: 8 de julho de 2023. HORÁRIO: 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Boschilia e Marcos Vinícius; Alef Manga e Robson. Técnico : Thiago Kosloski.

: Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Boschilia e Marcos Vinícius; Alef Manga e Robson. : Thiago Kosloski. AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Marlon, Éder, Iago Maidana (Wanderson) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Martínez e Benítez; Everaldo (Felipe Azevedo) e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

QUEM APITA?

Árbitro:: Rafael Rodrigo Klein (RS).

ÚLTIMOS RESULTADOS