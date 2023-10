Coritiba x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em opostos diferentes na tabela do Brasileirão, Coritiba e Athletico-PR fazem mais uma edição do clássico paranaense neste domingo, 1, desta vez, pela 25ª rodada do campeonato. O alviverde, na lanterna, precisa da vitória se ainda quiser sonhar com a permanência na Série A. Já o rubro-negro, em sétimo, luta pela volta ao G-6 de classificação à Libertadores de 2024.

Thiago Kosloski deve fazer algumas mudanças pontuais no time por conta de retornos, suspensões e lesões, mas deve manter parte da base que enfrentou o São Paulo no último dia 27. O principal “reforço” é a volta do zagueiro Kuscevic. Wesley Carvalho, por sua vez, não terá a estrela Vitor Roque, que não deve mais jogar em 2023 por uma lesão sofrida com o Internacional, e os importantes Vitor Bueno e Pablo, suspensos.

Uma vitória simples coloca o Athletico-PR de volta no G-6, graças à derrota do Fluminense para o Cuiabá. O Coritiba, no entanto, depende do América-MG perder para o Cruzeiro para deixar a lanterna, caso vença o clássico, e ainda terá que tirar quatro gols de saldo.

Saiba onde assistir Coritiba x Athletico-PR pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Curitiba (PR).

: Curitiba (PR). ESTÁDIO : Couto Pereira.

: Couto Pereira. DATA : 01/10/2023.

: 01/10/2023. HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta, no Paraná).

TNT Sports (TV fechada).

Rede Furacão (Streaming).

CazéTV (Streaming).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Gabriel; Hayner, Kuscevic, Maurício Antônio e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Diogo Oliveira, Slimani e Marcelino Moreno. Técnico : Thiago Kosloski.

: Gabriel; Hayner, Kuscevic, Maurício Antônio e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Diogo Oliveira, Slimani e Marcelino Moreno. : Thiago Kosloski. ATHLETICO-PR: Bento; Bruno Peres, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Alex Santana e Zapelli; Canobbio e Willian. Técnico: Wesley Carvalho.

ÚLTIMOS RESULTADOS