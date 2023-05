Coritiba x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira. Em momentos diferentes na temporada, paranaenses e mineiros chegam para a partida precisando dos três pontos para ficarem mais perto de seus objetivos.

O Coritiba vive um período de baixa. Depois de cair no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil, o time paranaense trocou de treinador e demora para se acertar no Brasileirão. Com apenas dois pontos conquistados e ocupando a penúltima colocação, o time paranaense precisa vencer para não permitir que os adversários coloquem vantagem fora do Z4.

Já o Atlético-MG se recuperou depois de um momento de instabilidade. Após a conquista do estadual, o time de Eduardo Coudet começou mal o Brasileiro e a Libertadores. Como resposta, a equipe de Belo Horizonte engatou três vitórias nos últimos quatro jogos e encaminhou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil no último meio de semana.

CORITIBA X ATLÉTICO-MG

DATA : 20/05/2023 (sábado)

: 20/05/2023 (sábado) HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

CORITIBA : Gabriel Vasconcelos; Henrique, Bruno Viana e Victor Luis; Marcos Vinicius, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Jamerson; Zé Roberto e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

: Gabriel Vasconcelos; Henrique, Bruno Viana e Victor Luis; Marcos Vinicius, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Jamerson; Zé Roberto e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Bruno Fuchs), Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens (Dodô); Battaglia, Pavón, Edenilson (Zaracho) e Patrick (Hyoran); Vargas e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

QUEM APITA?

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

