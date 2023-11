Coritiba x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Botafogo vive uma situação dramática com o jejum de vitórias e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Entretanto, ainda tem chances reais de título. Nesta quarta-feira, às 21h30, terá uma nova chance para recuperar a confiança ao visitar o já rebaixado Coritiba no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada, a antepenúltima da temporada.

O técnico Tiago Nunes deverá manter o esquema tático utilizado desde sua chegada. Entretanto, ele não poderá contar com o volante Danilo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que atuou como terceiro jogador na zaga. O zagueiro Bastos aparece como opção, assim como o lateral Hugo, que volta após suspensão. Marçal, Diego Costa, Mateo Ponte e JP Galvão são outras baixas, todos no departamento médico.

Com a temporada definida, o Coritiba demitiu o técnico Thiago Kosloski e anunciou Guto Ferreira, de 58 anos, que comandou o time em 2022 e vai começar traçar planos para 2024 na Série B. Nesta partida, porém, o técnico do sub-20, Guilherme Bossle, é quem estará à frente do time. O goleiro Gabriel e o zagueiro Henrique se recuperam de lesões e deverão ser substituídos por Luan Polli e Kuscevic, respectivamente. O meia Sebastián Gómez é outra baixa, por suspensão, e Matheus Bianqui aparece como favorito ao posto.

Coritiba e Botafogo medem forças nesta quarta-feira no Couto Pereira. Foto: Arte/ Estadão

CORITIBA x BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 29/11 (quarta-feira).

: 29/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

ONDE ASSISTIR CORITIBA x BOTAFOGO AO VIVO

Globo (para RJ, ES, PI, RN e a cidade de Juiz de Fora-MG)

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA

CORITIBA - Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Thalisson Gabriel e Victor Luís; Andrey, Bruno Gomes e Matheus Bianqui; Marcelino Moreno, Robson e Diogo Oliveira. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO - Lucas Perri; Bastos, Adryelson e Víctor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo e Victor Sá; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E BOTAFOGO