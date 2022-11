Coritiba x Corinthians: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

Coritiba e Corinthians duelam nesta quarta-feira no Estádio Couto Pereira, às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Décimo quinto colocado no Brasileirão com 41 pontos, o Coritiba já está livre do rebaixamento para a Série B, mas ainda luta para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana e entra em campo buscando vencer para entrar na briga direta pela ida ao torneio.

Já o Corinthians está classificado para a Copa Libertadores de 2023. Na quarta posição com 64 pontos, a equipe de Vítor Pereira já se garantiu matematicamente no torneio continental, mas ainda busca terminar à frente do Fluminense no torneio em busca de uma melhor premiação.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo acontece no Estádio Couto Pereira na capital paranaense, às 19h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Trindade, Galarza, Bruno Gomes e Robinho; Alef Manga e Matheus Cadorini. Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS: Cássio, Rafael Ramos, Balbuena, Robert Renan (Bruno Méndez) e Bruno Melo; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-CE.

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira-CE.

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano-RO.

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein-PR.

VAR: Rodrigo Nunes de Sá- RJ (VAR-Fifa)

AVAR: Philip George Bennett-RJ

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Coritiba venceu dentro do Couto Pereira o Flamengo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, derrotou o Ceará também pelo placar mínimo na Neo Química Arena.