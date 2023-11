Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações das equipes

Na zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas seguidas, para Internacional e São Paulo, o Cruzeiro teve uma semana tensa com protestos e pressão da torcida em frente ao CT devido à má fase. Focado na reabilitação para respirar na briga contra a degola no Brasileirão, faz um duelo direto contra o Coritiba, neste sábado pela 34ª rodada, às 16h, no estádio Durival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba.

O Cruzeiro é o 17º colocado com 37 pontos, mesma pontuação de Bahia e Vasco, mas tem dois jogos a menos, contra Fortaleza e o próprio Vasco. O técnico Zé Ricardo irá mexer no time para voltar a vencer. O atacante Rafael Papagaio retorna de suspensão e tem tudo para ocupar a vaga que foi de Arthur Gomes, com Bruno Rodrigues sendo deslocado para a ponta esquerda.

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam no Couto Pereira Foto: Arte/Estadão

CORITIBA X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 11/11/2023.

: 11/11/2023. HORÁRIO : 16 horas.

: 16 horas. LOCAL: Durival de Brito, em Curitiba (PR).

ONDE ASSISTIR CORITIBA X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere (pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Zé Ricardo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E GRÊMIO: