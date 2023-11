Coritiba x Cruzeiro: torcedores invadem gramado e promovem briga generalizada; veja vídeo

Torcedores de Coritiba e Cruzeiro promoveram uma briga generalizada no gramado do estádio Vila Capanema, em Curitiba, no Paraná, durante a partida entre as equipes, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confusão começou após aos 45 minutos do segundo tempo, quando o atacante Robson abriu o placar para a equipe paranaense. Logo após o gol, cruzeirenses pularam o alambrado e invadiram o gramado. No mesmo instante, coritibanos também pularam no campo de jogo e iniciaram a briga.

O gol do Coritiba ainda estava sendo checado pelo VAR quando começou o confronto. Minutos antes, o Cruzeiro mandou a bola para o fundo das redes, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo. Os jogadores correram para o vestiário e a partida foi paralisada pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, que havia indicado seis minutos de acréscimo. Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, acompanhou a delegação cruzeirense e estava no estádio assistindo à partida.

Por cerca de três minutos foram registradas cenas de selvageria no gramado. No momento da invasão e da briga, havia poucos policiais no gramado, que contava apenas com um grupo de seguranças, incapaz de contar a violência. Cinco minutos depois, o Pelotão de Choque já estava no meio do campo para conter os dois grupos. A torcida visitante deixou o estádio e também causou alguns confrontos do lado de fora. Um torcedor do Coritiba precisou de atendimento médico e foi retirado de maca.

Cerca de meia hora após a paralisação, os jogadores de ambas as equipes fizeram um rápido aquecimento e voltaram ao gramado para disputar os seis minutos de acréscimo indicados pela arbitragem. O Cruzeiro esboçou uma pressão, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, e o placar permaneceu 1 a 0 para os donos da casa. A partida foi na Vila Capanema, porque o Couto Pereira recebe, na segunda-feira, o show da banda Red Hot Chilli Peppers.

Coritiba e Cruzeiro figuram na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Na vice-lanterna, o time paranaense chega aos 29 pontos e mantém vivo o sonho de escapar da Série B. A equipe mineira, por sua vez, estaciona na 17ª colocação, com 37 pontos, e amarga mais uma rodada no Z-4. Os cruzeirenses têm duas partida a menos na competição, um confronto direto em casa com o Vasco que também luta para escapar da segunda divisão, e outro contra o Fortaleza, que disputava a final da Copa Sul-Americana.

Pela regra, a arbitragem deve decidir ou por continuar ou por encerrar a partida. Como já havia passado dos 30 minutos do segundo tempo, não é o caso de remarcar ou continuar o jogo em outro dia, como aconteceu com Botafogo e Athletico-PR, por problemas de energia no estádio Nilton Santos.

Na 11ª rodada, quando torcedores do Santos invadiram o gramado da Vila Belmiro, o jogo foi encerrado, e o clube punido com oito jogos sem torcida, além de perda de mando de campo. A punição reduziu para quatro jogos de portões fechados. O árbitro pode aguardar 30 minutos e, se o chefe do policiamento garantir a segurança dos envolvidos na partida, o juiz ainda pode esperar mais meia hora até tomar uma decisão definitiva.

O Coritiba repudiou a invasão e destacou o fato de que foi iniciada pela torcida do Cruzeiro. O clube ainda informou que trabalha para a identificação dos invasores e dos responsáveis pela confusão.cação dos invasores e dos responsáveis pela confusão.

Gabriel Lima, CEO da SAF do Cruzeiro, falou em coletiva sobre o episódio. “Enquanto tiver tolerância com esse tipo de comportamento, o torcedor de verdade que quer vir apoiar, trazer a família, vaiar, se manifestar, não vem”, disse. Em tom de desabafo, Lima criticou também a infraestrutura da Vila Capanema: “Como é que é permitido isso? Um jogo com essa importância, com esse nível de estresse, a gente joga num estádio que não tem a menor condição de garantir a segurança dos jogadores, da própria torcida”.