Coritiba x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de mostrar poder de reação e emendar duas vitórias seguidas, contra o rival Athletico-PR por 2 a 0, e diante do Atlético-MG, por 2 a 1, o Coritiba quer se colocar de vez na briga para deixar a zona do rebaixamento. Para isso, terá que vencer o Cuiabá, em partida que será realizada nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos cinco jogos, o time paranaense conquistou duas vitórias, mas sofreu três derrotas, somando apenas 20 pontos e mostrando que a reação é recente. Atualmente, o clube ocupa a 19ª colocação. Em casa e diante de um adversário que começou a oscilar no segundo turno, o Coritiba tem a oportunidade de chegar ao terceiro resultado positivo consecutivo, colocando pressão em Goiás (27), Vasco (27), Bahia (28) e Santos (30), que estão brigando contra a degola, e se afastando do América-MG, que segura a lanterna com 18.

Pelo lado do Coritiba, o zagueiro Kuscevic foi agredido pelo próprio companheiro de time Diogo Oliveira no intervalo da partida contra o Atlético-MG e está fora por conta da lesão no maxilar. Suspenso pelo terceiro amarelo, Henrique também não joga, assim como Reynaldo, que está no departamento médico.

Coritiba e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

CORITIBA x CUIABÁ: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 18/10 (quarta-feira).

: 18/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

ONDE ASSISTIR CORITIBA x CUIABÁ AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CORITIBA E CUIABÁ

CORITIBA - Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico : Thiago Kosloski

- Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. : Thiago Kosloski CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Ronald; Wellington Silva (Derik Lacerda), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

