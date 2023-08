Depois de confirmar a sua presença na final da Copa do Brasil, ao passar pelo Grêmio, com duas vitórias, o Flamengo retorna suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Sem vencer há dois jogos na elite nacional, vai tentar quebrar o anormal jejum diante do Coritiba, fora de casa, no estádio Couto Pereira, no domingo, às 16h, para continuar na briga pela caçada ao líder isolado Botafogo.

O Flamengo aparece na quarta posição com 32 pontos e vem de empate por 1 a 1 diante do São Paulo, justamente o seu adversário na final da Copa do Brasil. O Coritiba, após ameaçar uma recuperação, vem de três derrotas seguidas e amarga a zona de rebaixamento com 14 pontos.

Coritiba x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Couto Pereira.

: Couto Pereira. DATA : 20/08/2023.

: 20/08/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CORITIBA - Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson. Técnico : Thiago Kosloski.

- Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson. : Thiago Kosloski. FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Gerson (Allan), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS: