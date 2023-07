Coritiba x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Coritiba recebe o Fluminense nesta segunda-feira, 24, no Couto Pereira, em Curitiba, às 20h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times enfrentam situações distintas no Brasileirão. Enquanto o tricolor briga para manter-se entre os primeiros, o Coritiba precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

O Coxa será comandado pelo interino Thiago Kosloski. Na defesa, o zagueiro Henrique deve retornar após suspensão. Porém, Jean Pedroso, que foi o titular contra o Cruzeiro, pode ficar no time. No ataque, Alef Manga voltaria de suspensão, mas foi afastado depois de o Ministério Público de Goiás (MP-GO) ter o acusado novamente por envolvimento com o grupo criminoso que fraudou apostas esportivas.

Kaio César, Rodrigo Pinho e Robson devem figurar na frente. O recém chegado Diogo Oliveira foi regularizado e deve ficar no banco. Outra contratação foi Maurício Garcez, mas ele ainda não vai ser relacionado por ter se vacinado contra a Covid-19 somente agora. A CBF exige a vacinação para que atletas joguem.

O time de Fernando Diniz também tem dúvidas na frente. Germán Cano, artilheiro da temporada brasileira com 27 gols, cumpre suspensão por receber o terceiro cartão amarelo. A boa notícia é o retorno de Keno. Lelê é quem deve substituir o argentino.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa voltou a treinar e deve ser relacionado, podendo fazer sua estreia com a camisa do tricolor carioca. A situação também vale para Daniel e Yony González, reforços que ainda não jogaram.

Foto: Arte (Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Curitiba (PR).

: Curitiba (PR). ESTÁDIO : Couto Pereira

: Couto Pereira DATA : 24/07/2023 (segunda-feira).

: 24/07/2023 (segunda-feira). HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique (Jean Pedroso) e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Kaio César, Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique (Jean Pedroso) e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Kaio César, Rodrigo Pinho e Robson. Thiago Kosloski FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima (Martinelli), Ganso e Arias; Keno e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS