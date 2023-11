Coritiba x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em confronto direto contra o rebaixamento, Coritiba e Goiás se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 32ª rodada do Brasileirão. O time esmeraldino tem a chance de ganhar um fôlego na luta contra a degola diante de um rival que já está virtualmente rebaixado.

O Goiás vem de quatro tropeços consecutivos na competição, o último diante do Red Bull Bragantino por 2 a 0. Com isso, caiu para o 18º lugar, com 32 pontos. O Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 37. O Coritiba, por sua vez, na última rodada perdeu em casa para o Grêmio por 2 a 1 e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. É o penúltimo colocado, com 23 pontos, à frente apenas do América-MG.

O técnico Thiago Kosloski tem um desfalque importante no time paranaense. O artilheiro Slimani foi expulso contra o Grêmio e terá que cumprir suspensão. Sem um dos principais jogadores, o treinador pode até mesmo mudar o esquema tático. Existem duas opções: repetir a formação da derrota para o Grêmio, com três atacantes, ou reforçar o meio de campo. Caso esta seja a opção, Andrey pode aparecer entre os titulares.

Coritiba e Goiás se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Do outro lado, o técnico Armando Evangelista também terá um desfalque no time goiano. Julián Palácios recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull Bragantino e terá que cumprir suspensão. Ele começou o último jogo no banco de reservas. Hugo e Sander brigam pela posição no lado esquerdo. No ataque, a disputa está sendo entre Allano e Anderson Oliveira.

CORITIBA x GOIÁS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Couto Pereira.

: Couto Pereira. DATA : 05/11/2023.

: 05/11/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR CORITIBA x GOIÁS AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE CORITIBA E GOIÁS:

CORITIBA - Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Maurício Garcez e Robson. Técnico : Thiago Kosloski.

- Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Maurício Garcez e Robson. : Thiago Kosloski. GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, Matheus Babi e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E GOIÁS: