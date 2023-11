Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Coritiba recebe o Grêmio nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Couto Pereira, em confronto da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Praticamente rebaixado, o time paranaense aposta no fator casa e joga as suas últimas fichas para tentar a permanência na Série A, enquanto o tricolor gaúcho busca a terceira vitória consecutiva para continuar sonhando com o título.

Com 99,1% de risco de cair para a Série B, o Coritiba está na penúltima posição, com apenas 23 pontos, 11 a menos do que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Já o tricolor porto-alegrense ocupa a quarta posição, com 50 pontos, nove a menos do que o líder Botafogo. Ambos os times vêm de expressivas vitórias fora de casa, sobre Internacional e América-MG, respectivamente.

Coritiba e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

CORITIBA X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Brasília (DF)

: Brasília (DF) ESTÁDIO : Mané Garrincha.

: Mané Garrincha. DATA : 01/11/2023.

: 01/11/2023. HORÁRIO : 20 horas (horário de Brasília).

: 20 horas (horário de Brasília). ÁRBITRO: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

ONDE ASSISTIR CORITIBA E GRÊMIO AO VIVO:

Premiere (pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE CORITIBA E GRÊMIO:

CORITIBA - Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Thalisson, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gomez; Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Técnico : Thiago Kosloski.

- Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Thalisson, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gomez; Marcelino Moreno, Robson e Slimani. : Thiago Kosloski. GRÊMIO- Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo (Galdino) e Cristaldo; Lucas Besozzi e Suárez. Técnico: Rentato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E GRÊMIO: