Coritiba x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Internacional medem forças nesta quinta-feira, às 20h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. O duelo coloca frente a frente times que precisam melhorar e vencer no campeonato nacional se quiserem manter seu objetivo.

Com quatro pontos até o momento, o Coritiba é o único time da Série A que ainda não conseguiu vencer na competição. Na última colocação, a equipe do Paraná busca fazer valer o fator casa, após a pausa por causa da data Fifa.

Do outro lado, o Internacional busca manter o bom momento. Após uma sequência sem vitórias, o time de Porto Alegre venceu o Vasco, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão e encostou na zona de classificação para a Libertadores do próximo ano.

Coritiba x Inter: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

CORITIBA X INTERNACIONAL

DATA : 22/06/2023 (quarta-feira)

: 22/06/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Couto Pereira.

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Gabriel; Natanael, Jean Pedroso, Henrique, Thiago Dombroski e Jamerson; Bruno Gomes, Andrey e Marcelino Moreno; Alef Manga e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

: Gabriel; Natanael, Jean Pedroso, Henrique, Thiago Dombroski e Jamerson; Bruno Gomes, Andrey e Marcelino Moreno; Alef Manga e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago. INTERNACIONAL: John; Bustos, Vitão, Nico Hernández (Mercado) e Renê; Rômulo e Campanharo; Johnny, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes..



ÚLTIMOS RESULTADOS