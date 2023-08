Na zona de rebaixamento desde a primeira rodada, o Coritiba pode enfim deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Além de uma combinação de resultados, o time precisa vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, pela 18ª rodada. Por outro lado, o time paulista pode ingressar no G-4, confirmando sua boa campanha nesta reta final de primeiro turno.

Sob o comando do agora efetivado Thiago Kosloski, o Coritiba vem em franca recuperação. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota, na última rodada para o líder Botafogo, por 4 a 1, no Rio. Com 14 pontos, é o 18º colocado. Em caso de triunfo e tropeços de Bahia e Goiás, os paranaenses saem da zona de rebaixamento.

Coritiba x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Couto Pereira.

: Couto Pereira. DATA : 06/08/2023.

: 06/08/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CORITIBA - Gabriel; Natanael; Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Garcez e Diogo Oliveira. Técnico : Thiago Kosloski.

- Gabriel; Natanael; Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Garcez e Diogo Oliveira. : Thiago Kosloski. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Luan Cândido (Andres Hurtado), Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Vitinho (Sorriso), Eduardo Sasha (Bruninho) e Thiago Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS: