Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Santos se enfrentam neste sábado, 10, pelo Campeonato Brasileiro, em rodada importante para os dois, que pode significar uma retomada no ano. O clube paranaense amarga a lanterna da classificação e ainda não ganhou no torneio, enquanto os paulistas precisam se recuperar da recente eliminação na Copa Sul-Americana.

O desafio para a equipe de Antônio Carlos Zago, além de buscar a vitória, é superar os desfalques, que são muitos, incluindo Kaio César, Willian Farias e Bruno Viana. Já Odair Hellmann, apesar do baque na semana, ficará feliz de contar quase com sua força máxima, pois a única ausência será de Lucas Braga, no departamento médico.

CORITIBA X SANTOS

LOCAL : Curitiba (PR).

: Curitiba (PR). ESTÁDIO : Couro Pereira.

: Couro Pereira. DATA : 10 de junho de 2023 (sábado).

: 10 de junho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

Coritiba x Santos. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Gabriel; Jean Pedroso, Henrique e Vilar; Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Jamerson; Robson e Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

: Gabriel; Jean Pedroso, Henrique e Vilar; Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Jamerson; Robson e Zé Roberto. Antônio Carlos Zago. SANTOS: João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo (Deivid Washington) e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS