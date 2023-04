São Paulo vê nas fragilidades do Coritiba chance para embalar e ganhar ‘cara’ de Dorival Junior

Dorival Junior é um técnico eclético, conhecido por se adaptar às características de cada elenco que dirige. Mesmo assim, há padrões que o treinador entende serem importantes implementar para a equipe estar apta a alcançar bons resultados. No São Paulo, o comandante teve pouco tempo para moldar a equipe a seu estilo até aqui, mas diante do Coritiba, neste sábado, pela 3ª rodada do Brasileirão, a expectativa é que o time apresente evolução.

“Eu acredito na repetição. Você precisa repetir movimentos para que mentalize tudo isso, mas não consegue pelo baixo volume de treinamentos (pelo excesso de jogos). Estamos usando muito a conversa e o vídeo para apresentar correções e possibilidades. Há uma conscientização importante dos atletas, vamos melhorar um pouquinho a cada jogo”, afirma Dorival.

Sob o comando do novo treinador, o São Paulo tem duas vitórias em dois jogos, ambos sem sofrer gols. Diante do América-MG, a equipe cedeu muitas chances ao adversário, que, pouco inspirado, desperdiçou. O lado tricolor se aproveitou, foi eficaz e saiu com uma vitória por 3 a 0. Contra o Ituano, na Copa do Brasil, o placar mínimo, com gol de Wellington Rato, levou o clube do Morumbi para as oitavas de final.

Goleiro Rafael foi decisivo para o São Paulo conquistar suas últimas vitórias. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Nessas primeiras partidas à frente do São Paulo, Dorival pretende dar oportunidades à maioria do elenco para não causar grandes desgastes. A escalação para os próximos desafios deve variar conforme as características do adversário, o momento do clube e a condição física dos atletas.

“(A escalação) Depende do adversário, do momento da equipe, dos atletas... Queremos uma equipe com coletivo forte, consistente, jogando em cima daquilo que o futebol vem apresentando. Esse jogo de transição, que não nos interessa, tem acontecido com a maioria das equipes e temos de estar atentos. Para suportar esse ritmo, precisamos adaptar as peças”, avaliou Dorival.

Na visita ao Coritiba, o São Paulo ainda não terá Jonathan Calleri à disposição. O argentino ainda não está completamente recuperado da dengue. O atacante Erison e o lateral-direito Rafinha estão disponíveis, mas devem começar o jogo no banco de reservas. Quem está pedindo passagem é Wellington Rato, que compete por um lugar entre os titulares.

CORITIBA

O Coritiba vive péssima fase. Demitiu o português António Oliveira logo após a primeira rodada do Brasileirão, contratou Antônio Carlos Zago para a função e foi eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira após derrota para o Sport. No retorno à capital paranaense, o time foi recebido com protesto e precisou ser escoltado.

A sequência negativa fez com que a diretoria do Coritiba se reunisse com os atletas na sexta-feira para exigir comprometimento. O presidente Glenn Stenger, acompanhado dos vices Osíris Klamas e Jair José de Souza, foi ao Couto Pereira para conversar com o elenco antes do último treinamento.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA x SÃO PAULO