Coritiba x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e São Paulo se enfrentam neste sábado pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na capital paranaense. O time do Alto da Glória ainda não venceu nem marcou gols no torneio nacional, já a equipe do Morumbi somou seus três primeiros pontos na rodada passada.

O São Paulo vive boa fase, especialmente com a chegada do técnico Dorival Junior. Situação oposta vive o Coritiba, que nem mesmo a troca de António Oliveira por Antônio Carlos Zago foi capaz de reverter a crise.

CORITIBA x SÃO PAULO

DATA : 29/04/2023 (sábado).

: 29/04/2023 (sábado). HORÁRIO : 16h30.

: 16h30. LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Saiba onde assistir Coritiba x São Paulo.

ONDE ASSISTIR

Globo (apenas para SP).

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Natanael, William Farias (Bruno Gomes), Trindade (Liziero) e Jamerson; Kaio César, Rodrigo Pinho (William Pottker) e Alef Manga. Técnico : Antônio Carlos Zago.

: Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Natanael, William Farias (Bruno Gomes), Trindade (Liziero) e Jamerson; Kaio César, Rodrigo Pinho (William Pottker) e Alef Manga. : Antônio Carlos Zago. SÃO PAULO: Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves (Luan) e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Marcos Paulo e Luciano. Técnico: Dorival Junior.

ÚLTIMOS RESULTADOS