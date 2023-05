Coritiba x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na capital paranaense. A equipe do Alto da Glória ocupa a lanterna do torneio nacional, somou apenas um ponto até aqui e já trocou de treinador, substituindo António Oliveira por Antônio Carlos Zago.

Já o time cruz-maltino teve um início animador de Brasileirão, mas deixou a desejar nas últimas rodadas e somou apenas um ponto nos últimos três jogos. O Vasco tem atenção redobrada para não entrar na zona de rebaixamento.

CORITIBA x VASCO

DATA: 11/05/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Coritiba e Vasco medem forças nesta quinta no Couto Pereira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Henrique e Jamerson; Willian Farias, Bruno Gomes e Boschilia; Robson, Rodrigo Pinho e Kaio Cesar. Técnico : Antônio Carlos Zago.

- Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Henrique e Jamerson; Willian Farias, Bruno Gomes e Boschilia; Robson, Rodrigo Pinho e Kaio Cesar. : Antônio Carlos Zago. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey Santos; Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Pec. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS