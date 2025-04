Coritiba x Vila Nova na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da Série B, a partida entre Coritiba e Vila Nova está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo canal de TV fechada ESPN, pelo streaming Disney+ e pelo canal de TV aberta RedeTV!.

Derrotado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba entra em campo para a estreia na Série B de 2025 sem jogar há quase um mês. O último jogo foi justamente o que o tirou do torneio estadual, contra o Maringá. No ano passado, o time ficou na décima segunda colocação da segunda divisão, com 50, atrás do Vila Nova.

Já o Vila Nova tornou-se campeão goiano há poucos dias. No fim de março, o time derrotou o Anápolis na grande decisão (venceu o jogo de ida por 3 a 0, e foi derrotado por 2 a 0 na volta) e chega à Série B como vencedor. Na tabela do ano passado, o clube ficou na nona colocação, com 55 pontos — nove atrás do quarto colocado.

CORITIBA X VILA NOVA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 05/04/2025

05/04/2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR A CORITIBA X VILA NOVA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

(TV fechada) RedeTV! (TV aberta)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA

CORITIBA: Pedro Rangel; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart Santos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILA NOVA

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva. Técnico: Rafael Lacerda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E VILA NOVA

09/03 - Coritiba 1 x 1 Maringá - Campeonato Paranaense

1 x 1 Maringá - Campeonato Paranaense 30/03 - Vila Nova 3 x 0 Anápolis - Campeonato Goiano