Corpo de Grant Wahl, jornalista que morreu no Catar, é repatriado pelos EUA

O corpo do jornalista esportivo americano Grant Wahl, que morreu na semana passada enquanto cobria a Copa do Mundo do Catar, foi repatriado para os Estados Unidos nesta segunda-feira, informaram as autoridades.

“Podemos confirmar que esta manhã os restos mortais e pertences de Grant Wahl foram repatriados para os Estados Unidos”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em entrevista coletiva.

Grant Wahl foi homenageado durante o jogo entre Inglaterra e França pelas quartas de final. Foto: Graham Dunbar/ AP

Price garantiu que a embaixada dos Estados Unidos em Doha “tem trabalhado muito estreitamente com a família” do jornalista para “realizar seus desejos”, e detalhou que membros do corpo consular acompanharam os restos mortais de Wahl no voo de volta a seu país.

A pedido de familiares, o corpo do jornalista foi levado a um centro médico de Nova York para autópsia. O porta-voz da diplomacia americana disse que o corpo não apresenta sinais de morte violenta e garantiu que a colaboração com as autoridades do Catar foi “excelente”.

Eric Wahl, irmão do jornalista, disse nas redes sociais que Grant Wahl havia recebido ameaças de morte e sugeriu que ele foi assassinado, mas depois voltou atrás em suas palavras. O jornalista esportivo Grant Wahl, grande referência do futebol nos Estados Unidos, morreu na última sexta, aos 48 anos, durante a cobertura da partida das quartas de final entre Argentina e Holanda.

Por enquanto, não se sabe a causa exata de sua morte. Em seu blog, Wahl explicou na última segunda-feira que teve alguns problemas de saúde nos últimos dias e que recebeu tratamento no Catar para o que parecia ser uma bronquite.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, destacou no Twitter hoje o trabalho de Wahl retratando a “essência” do futebol, ofereceu condolências à família e agradeceu o trabalho da embaixada americana no tratamento do caso de sua morte.