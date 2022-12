Corpo de Pelé vai ficar em área refrigerada de hospital por três dias até velório na Vila

O corpo de Pelé ficará por três dias em uma área refrigerada dentro do próprio hospital onde ele morreu em São Paulo. São gavetas comuns e frias que preservam o corpo por alguns dias. Ninguém se aproximará dele. Havia muita preocupação dos diretores do Hospital Albert Einstein de que a entrada do local recebesse torcedores e fãs de Pelé e que isso gerasse uma manifestação incontrolável, com milhares de pessoas tentando acompanhar o cortejo.

Isso não ocorreu. Pelo menos não até agora. Apenas alguns seguidores do Rei apareceram nas imediações do hospital após a notícia de sua morte nesta quinta-feira, mas elas logo deixaram o local por falta de informações. Alguns outros torcedores se concentraram na Vila Belmiro. A família de Pelé já se dispersou, mas filhos e netos, além de sua mulher, Márcia, vão se reunir durante o velório no dia 2 em Santos.

Todos eles foram preparados para a morte do Rei, com informações sobre seu estado delicado de saúde nas internações e, mais especificamente, nesta última, quando ele deu entrada no hospital no dia 29 de novembro. Seus últimos dias com vida foram serenos. Ele morreu sedado, sem sentir mais nada. Estava inconsciente. Sua alimentação foi sendo retirada aos poucos. Pelé acompanhou os jogos da Copa do Catar entre a emoção das disputas e alguns cochilos. Depois foi perdendo a lucidez.

A Vila Belmiro já está sendo preparada para receber o velório do Rei do Futebol. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Alguns familiares se ressentiram em ter de deixar seu corpo durante esses dias ‘abandonado’ no hospital. Mas o procedimento é comum nesses casos. Num primeiro plano para a saída do corpo de Pelé do hospital em direção ao estádio da Vila Belmiro, onde será velado por 24 horas, com a liberação dos fãs para a despedida, o cortejo sairia na madrugada, sem alarde e de forma bastante discreta. Foi aventada a possibilidade ainda do uso de um helicóptero, mas, por ora, essa decisão está descartada. Pelé tinha 82 anos e permaneceu por um mês internado. Ele tratava de um câncer de cólon, já com metástase em outras regiões do corpo.