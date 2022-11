Corte de Onana não é a primeira polêmica de Camarões em Copas do Mundo; relembre outros episódios

Publicidade

A crise que explodiu entre o técnico Rigobert Song e André Onana, o goleiro titular da seleção de Camarões, não é o primeiro problema na história dos Leões Indomáveis, quando o assunto é Copas do Mundo. A desavença se deu pelo desejo do treinador contar com um goleiro com características mais conservadoras ao jogar com os pés. Cria do Barcelona e com ótima passagem pelo Ajax, Onana aprendeu a jogar com os pés, que não agradou o comandante e foi cortado.

Apesar de Onana ser um dos principais nomes da seleção africana no Mundial do Catar, Rigobert Song não hesitou em barrar o goleiro, escalando Devis Epassy, arqueiro do Abha, da Arábia Saudita, como titular para o duelo com a Sérvia pelo Grupo G. A partida terminou empatada em 3 a 3. O Estadão relembra outros momentos polêmicos da seleção camaronesa em Mundiais.

Ainda no Mundial do Catar, antes mesmo da competição começar, durante a reta final das Eliminatórias, de forma surpreendente, o técnico português Toni Conceição foi demitido, a mando do presidente Paul Biya, que deu lugar ao ídolo camaronês Rigobert Song. Porém, ao anunciar a lista de convocados para o Mundial do Catar, o técnico se atrapalhou ao anunciar os nomes e levantou suspeitas de que a lista final recebeu interferências.

Benoit Assou-Ekotto chegou a dar uma cabeçada em seu colega de seleção, Benjamin Moukandjo. Foto: Murad Sezer/Reuters

Em 2014, horas antes do embarque da delegação africana para disputar o mundial no Brasil, os jogadores, simplesmente, se recusaram a subir no avião, para o Rio de Janeiro —e ficaram reclusos, no hotel, em Yaoundé, em greve. Motivo: discordaram da premiação, equivalente a US$ 68 mil dólares por jogador, oferecida pelo governo, cerca de R$366 mil na cotação atual. Como queriam receber quase o triplo deste valor —e nenhuma das partes queria ceder —, houve o impasse.

Ainda no Mundial realizado no Brasil, durante o duelo com a Croácia, que terminou com triunfo croata por 4 a 0, o lateral esquerdo Benoit Assou-Ekotto e o atacante Benjamin Moukandjo discutiram de forma bastante ríspida. Na sequência, o defensou deu uma cabeçada no colega de equipe e ambos precisaram ser separados pelos companheiros. Na ocasião, a seleção africana se despediu do Mundial na lanterna do Grupo A com três derrotas e apenas um gol anotado.

Um movimento semelhante ocorreu antes da Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. Por discordarem da premiação prometida pela Federação Camaronesa de Futebol, os jogadores decidiram não arredar o pé de um hotel próximo ao aeroporto de Roissy Charles de Gaulle, nos arredores de Paris, onde a delegação fez escala, antes de seguir para a Ásia. E o embarque teve de ser adiado por dias. Naquele Mundial, os africanos também caíram na fase de grupos, ao somarem apenas 4 pontos terminando na terceira posição do Grupo E.

Não por acaso, apesar de ser uma das seleções mais tradicionais da África, Camarões acaba sempre desapontando em Mundiais na hora H. Nem em 1990, quando o país chegou às quartas-de-final, na Copa da Itália, o time cujos destaques eram o atacante Roger Milla e o goleiro Thomas N’Kono, a preparação camaronesa foi tranquila.

Semanas antes da divulgação da lista de convocados, o técnico russo, Valeri Nepommiachi não queria saber de chamar Milla, que já era um veterano de 38 anos e estava atuando em uma equipe semiamadora da ilha da Reunião. Foi preciso uma intervenção pessoal do Presidente da República, Paul Biya, para colocar seu nome na lista. Pelo menos daquela vez, a crise foi para o bem. E os Leões Indomáveis fizeram uma campanha inesquecível até às quartas de final, caindo para a Inglaterra, na prorrogação.

Joel Matip e sua “aposentadoria da seleção”

Zagueiro do Liverpool e um dos principais nomes camaroneses no futebol mundial, Joel Matip, de 31 anos, é um caso à parte de imbróglios com a federação de seu país. Em 2016, no mesmo ano em que ingressou na equipe inglesa, o defensor passou recusar a ser convocado por país.

Com a camisa de Camarões, Matip fez apenas 27 apresentações, tendo disputado as Copas do Mundo de 2010, na África do Sul, e a do Brasil, em 2014. O último compromisso do zagueiro pela seleção foi em 06/09/2015, nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Em destaque no Liverpool, uma possível volta de Matip à seleção chegou a ser ventilada, porém, o retorno foi completamente negado pelo presidente de federação camaronesa, Samuel Eto’o, que foi contundente ao barrar a volta do zagueiro.

Joel Matip compõe dupla de zaga com Virgil van Dijk no Liverpool. Foto: Ed Syles/Reuters /

“O tempo dele (Matip) na seleção acabou. Aqueles que nos levaram para a Copa vão para o Catar. Não queremos jogadores que só aparecem na fase de prosperidade. Não toleramos jogadores que se acham especiais.”, disse Eto’o à época.