Costa do Marfim x Guiné-Bissau: onde assistir, horário e escalação das seleções

A Copa Africana de Nações começa neste sábado com o duelo entre os donos da casa, a Costa do Marfim, diante de Guiné-Bissau. Válida pelo Grupo A, a partida está agendada para 17h (Brasília), no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, capital marfinense.

No Grupo A, fazem companhia a Costa do Marfim e Guiné-Bissau as seleção da Nigéria e Guiné Equatorial. Ao todo, são seis grupos com quatro países em cada. Os dois melhores avançam diretamente para as oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros colocados.

COSTA DO MARFIM x GUINÉ-BISSAU: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DE ABERTURA DA CAN

DATA : 13/01 (sábado).

: 13/01 (sábado). HORÁRIO : 17h.

: 17h. LOCAL: Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã.

Costa do Marfim e Guiné-Bissau medem forças neste sábado na abertura da Copa Africana de Nações. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR COSTA DO MARFIM x GUINÉ-BISSAU AO VIVO

Bandplay

YouTube (Esporte na Band)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SELEÇÃO MARFINENSE

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Aurier (Singo), Diomandé, Ndicka e Konan; Kessié, Seko Fofana e Sangaré; Krasso, Boga e Bamba. Técnico: Jean-Louis Gasset.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SELEÇÃO GUINEENSE

GUINÉ-BISSAU: Jonas Mendes; Candé, Sori Mané e Marcelo Djaló; Carlos Mané, Alfa Semedo, Cassama, Mauro Rodrigues e Quizera; Gano e Mama Baldé. Técnico: Baciro Candé.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COSTA DO MARFIM E GUINÉ-BISSAU