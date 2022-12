Costa Rica 2 x 4 Alemanha: assista aos melhores momentos do jogo pelo Grupo E da Copa do Mundo

A ajuda da Espanha não veio contra o Japão e a Alemanha está, pela segunda Copa do Mundo seguida, eliminada na primeira fase. Apesar da vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, as tantas oportunidades desperdiçadas no Al Bayt Stadium, em Al Khor, com duas bolas na trave, acabaram custando caro e a tetracampeã do mundo deixa o Catar por causa do saldo de gols: 6 a 1 para os espanhóis, superados pelos japoneses, primeiros do Grupo E. Já haviam decepcionado na Rússia em 2018, caindo com derrota para a Coreia do Sul. Confira os melhores momentos do jogo:

Leia também Japão consegue virada heroica sobre a Espanha e avança às oitavas de final como primeiro do Grupo E