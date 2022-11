Costa Rica anuncia lista de convocados à Copa com experientes Brian Ruíz e Campbell

Publicidade

A Costa Rica divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar, nesta semana, e terá uma missão complicada no Grupo E, com Espanha, Alemanha e Japão. Sem grandes nomes, a seleção da América Central confia na sua principal estrela: o goleiro Keylor Navas, do Paris Saint-Germain.

Em 2014, a Costa Rica também esteve desacreditada e foi uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo, ao liderar o Grupo D, que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai. A campanha acabou nas oitavas de final, quando a equipe foi derrotada pela Holanda, nos pênaltis.

Alvaro Zamora embarca com a seleção da Costa Rica para a disputa da Copa do Mundo, no Catar. Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP

Mas a troca de gerações não tem sido fácil e o ciclo da equipe para a Copa do Catar foi complicado. A Costa Rica precisou ir à repescagem para carimbar o passaporte ao Mundial. Quinto colocado nas Eliminatórias da Concacaf, os costarriquenhos bateram a Nova Zêlandia em jogo único para se classificar à Copa. O único e decisivo gol foi marcado pelo ídolo Joel Campbell, que atualmente joga no León, do México.

Anthony Contreras, de 22 anos, do Herediano, da própria Costa Rica, e Jewison Bennette, de 18, do Sunderland, da segunda divisão da Inglaterra, são dois novos nomes que tentam rejuvenescer o time.

À beira do campo, um nome com experiência. O técnico colombiano Luis Fernando Suárez, de 62 anos, vai para o seu terceiro Mundial. Ele comandou o Equador em 2006, alcançando as oitavas de final, e caiu com Honduras na fase de grupos da Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

A lista de convocados da Costa Rica para a Copa do Mundo do Catar:

Goleiros: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Lugo)

Defensores: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati)

Meio-campistas: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense)

Atacantes: Joel Campbell (León), Anthony Contreras (Herediano) e Johan Venegas (Alajuelense)