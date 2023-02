Courtois, Benzema e Éder Militão não viajam com o Real Madrid para o Mundial de Clubes

O Real Madrid divulgou que o goleiro Courtois, o artilheiro Benzema e o zagueiro brasileiro Éder Militão estão fora da estreia do Mundial de Clubes no Marrocos. O trio, machucado, ficou fora da lista dos 22 relacionados para a viagem a Rabat para o jogo desta quarta-feira, diante do Al-Ahly. Mas o trio ainda pode disputar uma eventual decisão.

Nesta segunda-feira, a equipe treinou em Madri antes do embarque para a busca do oitavo título mundial e divulgou os 22 jogadores que representarão o clube na estreia contra os egípcios no estádio Moulay Abdallah. Além dos três titulares, também não viajaram Hazard, Mendy e Lucas Vázquez.

Por causa das tantas e importantes ausências, Ancelotti teve de recorrer ao time B para completar o elenco, chamando Luis López, Cañizares, Maruel, Martín e Arribas para fechar o grupo da viagem.

Carlo Ancelotti tem sérios problemas para resolver na equipe do Real Madrid e espera que Mundial sirva para colocar equipe nos eixos. Foto: Cati Cladera / EFE

Courtois tem um problema na virilha esquerda desde o aquecimento para o jogo contra o Mallorca, enquanto Benzema e Militão estão em fase final de tratamento contra problemas musculares (perna direita e coxa direita, respectivamente). O Real sofreu nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, somando somente quatro de nove pontos disputados, deixando o Barcelona abrir oito pontos na liderança e tenta resgatar a imagem no Marrocos.

Apesar de não estarem na lista da viagem desta segunda-feira, o trio pode jogar em uma eventual decisão de Mundial graças ao regulamento, que permite mudanças nos inscritos com 24 horas de antecedência. A estreia do Real está agendada para 16h (de Brasília) de quarta-feira. O clube teria até esta terça para realizar possíveis mudanças.

Confira os relacionados no Real Madrid