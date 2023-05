CR7 aparece de sunga nas redes sociais e filho do jogador veste uniforme do Barcelona

Cristiano Ronaldo não entrou em campo neste final de semana, mas isso não significa que seu nome não tenha viralizado nas redes sociais. Atleta com maior número de seguidores no Instagram, o português ‘quebrou’ a internet com uma foto de sunga na manhã deste sábado, dia 20.

Na foto, o atacante do Al-Nassr aparece sentado em uma cadeira de praia com uma piscina atrás. Em sua sunga azul, o patrocínio da Nike é visível. Em menos de 10 horas, a foto acumulou mais de 7 milhões e meio de curtidas.

Apesar do momento de descontração e lazer, a situação no campeonato saudita é tensa. A três rodadas do fim, a equipe de Cristiano está a três pontos do líder, Al-Ittihad.

Caso queira vencer o torneio, o Al-Nassr deve torcer para um tropeço do rival e vencer as partidas restantes. No último jogo, CR7 marcou de pênalti e garantiu a vitória contra o Al Taee por 2 a 0.

Robôzinho no Barcelona?

Filho de Cristiano Ronaldo aparece com uniforme do Barcelona no Instagram. Foto: Instagram/Reprodução/@georginagio

Continua após a publicidade

O atacante português de 38 anos, no entanto, não foi o único membro da família a chamar atenção nas redes sociais durante o final de semana. Mateo, filho de Cristiano, apareceu em um vídeo postado por Georgina Rodríguez, mulher do jogador, vestindo o uniforme do Barcelona.

Dada a história de CR7 com o Real Madrid, arquirrival do time catalão, as imagens viralizaram e repercutiram nas redes sociais. No vídeo veiculado no Instagram de Georgina, Mateo aparece dançando em cima do sofá de casa na companhia de suas irmãs Eva e Alana Martina. Os filhos do jogador cantam a música “Peaches”, do filme “Super Mario Bros” (2023).

O episódio chegou a repercutir na imprensa espanhola, com o jornal Mundo Deportivo destacando que as imagens renderiam polêmicas por conta da rivalidade entre os clubes e a importância de Cristiano Ronaldo para o duelo.