Craque do Manchester City é flagrado saindo bêbado de bar na Inglaterra

Com seguidos resultados decepcionantes nesta temporada, o Manchester City também vem sofrendo com problemas fora das quatro linhas. O mais novo embaraço foi protagonizado pelo meio-campista Jack Grealish. O atleta foi flagrado andando embriagado tarde da noite com um amigo, de acordo com o portal britânico ‘Mail Sport’

Conhecido por ser amante de festas e também de bebidas alcoólicas, o jogador foi visto saindo de um bar em Newcastle. Longe de suas melhores atuações, Grealish aumenta o clima de tensão no clube já que vem se recuperando de uma lesão muscular na virilha.

Jack Grealish, camisa 10 do Manchester City Foto: Oli Scarff/AFP

Os números do atleta, aliás, são bem modestos diante da sua importância para o elenco do Manchester City. Ele esteve em campo em 26 oportunidades, balançou as redes duas vezes e deu cinco assistências neste período.