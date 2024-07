CRB x Santos na Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação

CRB e Santos se enfrentam neste domingo, 28, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola no estádio Rei Pelé às 18h30, em Maceió, Alagoas. O alvinegro praiano é o líder da competição e quer ampliar ainda mais essa vantagem na ponta. A equipe de Fábio Carille tem 32 pontos e 17 jogos disputados, enquanto o CRB tem 23 pontos e está na 11ª posição.

Nesta semana, o técnico Daniel Paulista recusou uma proposta do Sport para assumir o comando da equipe pernambucana e segue à frente do CRB. Para a partida, pode promover em campo a estreia do meia Chay, recém contratado. No ataque, há dúvida se o centroavante Anselmo Ramon será titular. Isso por conta do alto desgaste físico da temporada. João Neto será o substituto caso a mudança ocorra.

CRB X Santos. Onde assistir ao vivo e escalação Foto: Arte/Estadão

Já Carille não terá o meia Giuliano. O jogador sentiu dores na coxa na partida contra o Coritiba e chegou a ser substituído durante o jogo. Para a vaga, o treinador deve colocar Serginho.

CRB X SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 28/07/2024.

28/07/2024. Horário: 18h30 (horário de Brasília).

18h30 (horário de Brasília). Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas

ONDE ASSISTIR CRB X SANTOS AO VIVO

Premiere (Pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

CRB: Matheus Albino; Ryan, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Diogo Hereda; Falcão, João Pedro, Léo Pereira, Gegê (Chay), Kleiton; Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRB

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fabio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRB E SANTOS