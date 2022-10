Criciúma bate Ituano com três gols de cabeça e segue sonhando com acesso na Série B

O duelo decisivo na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro pegou fogo. Jogando na noite deste sábado, o Criciúma aplicou 3 a 0 no Ituano no estádio Heriberto Hülse, pela 35ª rodada. E mostrou que segue na briga pelo acesso à primeira divisão. Curiosamente, os três gols da partida foram marcados de cabeça.

Com o resultado, o Criciúma chegou aos 52 pontos, subindo para a sétima colocação, apenas três pontos atrás do Vasco (55), primeiro time dentro G-4, a zona de acesso. O time comandado por Cláudio Tencati chegou à marca de 14 jogos sem perder em casa. Enquanto isso, o Ituano estacionou nos 51 pontos e viu o adversário o ultrapassar na tabela, caindo para a oitava colocação.

A partida começou com muito estudo entre os adversários. Em casa, os catarinenses buscavam um jogo mais trabalhado, enquanto o Ituano focava nos contra-ataques. Em uma dessas oportunidades, Aylon soltou o pé e obrigou Gustavo a fazer boa defesa, aos 19 minutos.

O Criciúma bateu o Ituano por 3 a 0 na Série B. Foto: Celso da Luz | Criciúma E.C.

A primeira boa chance do Criciúma surgiu aos 29 minutos. Ítalo cruzou na área e Arilson, de cabeça, mandou perto do travessão. O gol, porém, não demorou a acontecer. Aos 34 minutos, Fellipe Mateus cobrou falta na cabeça do capitão Rodrigo, que abriu o placar para o time da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Ituano quase empatou. Aos dois minutos, Raí Ramos cobrou falta com perigo e por pouco não deixou tudo igual. O Criciúma respondeu pouco depois. Aos sete, Hygor, quase ampliou de cabeça, após bom cruzamento de Rômulo. O volante, que havia acabado de entrar, pouco depois deixou o dele.

Aos 13 minutos, Ítalo novamente cruzou de forma certeira, desta vez, na cabeça de Rômulo. Apenas cinco minutos depois, praticamente a mesma história. Em cobrança de falta, Ítalo novamente cruzou na área, novamente na cabeça de Rômulo, que fez o terceiro do Criciúma e consagrou Tencati.

Aos 35, o Ituano teve uma excelente chance para diminuir. Vinícius Paiva recebeu de Gerson Magrão e chutou com endereço, mas Rodrigo, com um corte providencial, tirou para escanteio. Aos 39, Rômulo recebeu novo cruzamento, desta vez de Thiago Alagoano e de cabeça, mais uma vez, quase fez seu terceiro, mandando a bola no travessão.

Sem força de reação, o Ituano não conseguiu diminuir o marcador e a partida acabou em 3 a 0 para o Criciúma, que foi o primeiro time na Série B a vencer as duas partidas diante do Ituano nesta edição da competição nacional. Anteriormente, os paulistas não haviam perdido ida e volta para nenhum adversário.

Os times terão mais dois grandes duelos na briga por vaga na elite do futebol brasileiro na próxima rodada. No sábado que vem, dia 22, o Criciúma vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco, em São Januário, às 16h30. Pouco mais tarde, às 18h30, o Ituano recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 3 X 0 ITUANO

CRICIÚMA - Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder (Marcelo Hermes); Marcos Serrato, Arilson (Rômulo) e Ítalo (Thiago Alagoano); Hygor, Lohan (Fernando Viana) e Fellipe Mateus (Renan Areias). Técnico: Cláudio Tencati.

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Rafael Pereira e Roberto; Caíque, Lucas Siqueira (Kaio) e Dudu Vieira (Vinícius Paiva); Léo Ceará (Gerson Magrão), Brenner (Bruno Lopes) e Aylon (Vinícius Jaú). Técnico: Carlos Pimentel.

GOLS - Rodrigo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos 13 e aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Lohan (Criciúma).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 169.020,00.

PÚBLICO - 8.761 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).