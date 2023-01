Criciúma ganha sorteio da CBF para vaga na Copa do Brasil e deixa Guarani fora do torneio

Após polêmica para definir a última vaga na Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Criciúma na competição. Na tarde desta segunda-feira, a entidade fez um sorteio, transmitido ao vivo, entre o time catarinense e o Guarani, que ficaram empatados no Ranking Nacional de Clubes.

Representantes dos dois times e também das federações estaduais estavam presentes. Foram colocados 10 bolas em um pote, cinco de cada time, e a bola sorteada foi a do Criciúma.

Rapidamente, o time catarinense comemorou nas redes sociais, enquanto o Guarani não se manifestou. Quando houve a definição por sorteio, porém, os dois clubes emitiram nota oficial afirmando que não iriam medir esforços para participarem da competição. Com isso, é esperado que o clube paulista estude suas opções jurídicas.

CBF definirá em breve os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Foto: Amanda Paiva/CBF

ENTENDA O CASO

O Estado de São Paulo tem direito a cinco vagas na Copa do Brasil via competições estaduais: três pelo Paulistão, uma pelo Troféu do Interior e uma pela Copa Paulista. Os três melhores times do Paulistão que ainda não estavam classificados por outros critérios foram Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo.

Entretanto, o Ituano foi campeão do Troféu do Interior, o que deixou margem para interpretação, já que o regulamento não informou se a vaga iria para o vice-campeão ou seguiria a lista do Paulistão. Se a lista do Paulistão fosse seguida, o Guarani seria quem ficaria com a vaga. No fim de dezembro, porém, a CBF decidiu que a vaga pertence ao vice-campeão do Troféu do Interior, o Botafogo.

Além das competições estaduais, os dez melhores clubes no ranking da CBF que ainda não estão classificados por outros critérios também possuem direito a vaga. Foi justamente a última posição que ficou empatada entre Guarani e Criciúma, o que fez a entidade optar pelo sorteio.

NOVOS CRITÉRIOS PARA 2024

A polêmica fez a CBF mudar os critérios de classificação para 2024. As dez vagas via Ranking Nacional foram removidas e repassadas às federações, que agora terão 80 vagas. A entidade, porém, passou a definir com mais detalhes como essas vagas serão distribuídas e também precisará aprovar os regulamentos de torneios seletivos.

No caso paulista, que agora deve contar com seis vagas, três precisarão ser obrigatoriamente pelo Paulistão. As outras três podem ser distribuídas para competições seletivas, como o Troféu do Interior, agora Taça Independência, e para a Copa Paulista.