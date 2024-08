Criciúma x Vasco no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após vencer o Fortaleza na última rodada, a equipe comandada por Cláudio Tencati busca se manter fora do Z-4 e ampliar a vantagem para os últimos colocados. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes, suspenso após o terceiro cartão amarelo, não joga.

Do outro lado do campo, a equipe carioca vem de uma importante vitória contra o Fluminense no clássico dos Gigantes. O time de Rafael Paiva, no entanto, não contará com uma das principais referências do clube. O atacante Pablo Vegetti, com dores na coxa, será poupado.