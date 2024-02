Benzema não é inscrito nas oitavas da Liga dos Campeões da Ásia e crise com o Al-Ittihad se acentua

O atacante francês Karim Benzema enfrenta uma fase conturbada no mundo árabe, especialmente com os torcedores do Al-Ittihad, clube que defende. Ele também tem batido de frente com o treinador Gallardo. Desde sua chegada, sua trajetória tem sido marcada por altos e baixos e, recentemente, o desgaste atingiu um novo patamar.

O técnico Marcelo Gallardo bateu o pé e não incluiu Benzema na lista de inscritos para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A escolha deixa claro que o jogador não está nos planos imediatos da equipe para a competição internacional. E seu caminho pode ser o do aeroporto de volta para a Europa.

A ausência de Benzema na pré-temporada do clube de Jeddah também gerou discussões. Embora oficialmente declarado como um esforço para “recuperar a forma física”, fontes próximas afirmam que o verdadeiro problema reside nos bastidores conturbados que permeiam o ambiente do time, especialmente envolvendo o atacante da França. Ele não estaria feliz com sua escolha de jogar no país saudita.

Karim Benzema está fora dos planos do Al-Ittihad na Liga dos Campeões da Ásia. Foto: Manu Fernandez/AP

A situação se agrava pelo fato de o Al-Ittihad ter sido limitado a apenas cinco estrangeiros para a nova fase do torneio. Entre os escolhidos estão: o zagueiro Hegazy, os meias Fabinho e Kanté, e os atacantes Romarinho e Hamdallah, deixando Benzema fora. O último jogo de Benzema foi em 26 de dezembro, em uma derrota para o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. Desde então, o jogador francês enfrenta uma série de rumores sobre sua saída do futebol árabe. No entanto, o mercado abriu e fechou e ele ficou. Benzema tem contrato. Chelsea e Lyon surgiram como possíveis destinos para o veterano atacante de 36 anos. Porém, o Al-Ittihad demonstrou resistência em abrir mão do jogador após tê-lo contratado a peso de ouro. A transação aconteceu depois de o atleta ter conquistado a Bola de Ouro de 2022. O clube chegou a cogitar empréstimos a outros times dentro do futebol saudita, mas a possibilidade foi descartada por Benzema.

O goleador assinou contrato de três anos com o Al-Ittihad, quando estava livre no mercado. Entretanto, seu desempenho tem sido aquém das expectativas e em comparação a seus tempos de Real Madrid, com apenas 15 gols em 24 jogos disputados na temporada, deixando o clube na 7ª colocação do Campeonato Saudita, muito distante dos 25 pontos do líder Al-Hilal, equipe estrelada por Neymar.

Enquanto as especulações sobre seu futuro persistem, Benzema enfrenta um momento crucial em sua carreira, entre a decisão de permanecer no Al-Ittihad ou buscar novos horizontes. Ficar fora da competição asiática pode ajudá-lo a decidir. O tempo passa e as incerteza sobre sua competência em fazer gols continuam no futebol saudita.