‘Crise de Neymar se agrava’, destaca jornal espanhol após demissão de Caixinha do Santos

A demissão de Pedro Caixinha nesta segunda-feira, no aniversário do Santos, aumenta a crise vivida pelo clube e por Neymar neste início de Brasileirão. Logo após o retorno do camisa 10 aos gramados, e em meio à preparação para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, a direção da equipe optou pela rescisão contratual do treinador português, após a quarta partida seguida sem vitória em 2025 e na zona de rebaixamento do Brasileirão.

“Crise de Neymar se agrava”, destacou o jornal espanhol As nesta segunda-feira, logo após o anúncio oficial do Santos. O atacante retornou neste domingo aos gramados, após 42 dias afastados por um edema na coxa esquerda, e já precisará se adaptar ao trabalho do novo treinador que assumirá a equipe. Para o duelo com o Atlético-MG, Cesar Sampaio assumirá a equipe de forma interina.

Inicialmente, Marcelo Teixeira e Pedro Martins, presidente e CEO do Santos, respectivamente, teriam uma reunião com a comissão técnica de Caixinha na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. No entanto, o clube optou por já anunciar oficialmente a rescisão com o treinador, em meio às comemorações do aniversário de 113 anos da equipe.

Pedro Caixinha elogiou liderança de Neymar no período em que o atacante esteve afastado dos gramados. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE Neymar, capitão e camisa 10, atuou em apenas oito partidas sob o comando de Caixinha, com três gols e três assistências no período. O atacante, no entanto, ficou fora da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, e não pôde reforçar a equipe no início do Brasileirão – e que, com a sequência negativa, fez o Santos amargar a 18ª posição na tabela de classificação após a derrota diante do Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. Além da derrota para o time tricolor, sofrida nos minutos finais da partida, o Santos empatou em casa com o Bahia, por 1 a 1, e estreou no Brasileirão perdendo de virada para o Vasco. Caixinha deixa o clube após quatro meses.

“O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman”, escreveu o Santos em nota oficial. “A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.”

Contra o Fluminense, Neymar pouco conseguiu ajudar o time de Caixinha. Ele entrou logo após o intervalo, no lugar de Benjamín Rollheiser, e com um ritmo abaixo daquele que teve nas sete primeiras partidas pelo Paulistão, antes de sentir incômodo na coxa e, consequentemente, a lesão. Em sua primeira experiência no Brasileirão desde 2013, Neymar tentou criar jogadas, mas parou no sistema defensivo do Fluminense, visivelmente irritado pela marcação de faltas.

Antes do duelo com o Fluminense, Neymar teve sua liderança destacada por Caixinha. Ele esteve presente no último domingo na Vila Belmiro, para a partida contra o Bahia e participou da preleção do treinador português, mas deixou o estádio antes do início da partida. Segundo apurou o Estadão, o atacante não acompanhou o empate por 2 a 2 por questões logísticas. Para evitar tumultos na Vila Belmiro, em função de sua presença, e para não atrair o foco do duelo para si, optou por retornar à sua casa.

Publicidade

Contrato de Neymar

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Caso isso ocorra, Neymar poderá disputar somente mais 11 jogos com a camisa alvinegra – nove pelo Campeonato Brasileiro e as partidas pela terceira fase da Copa do Brasil.

Até junho, Neymar terá mais um duelo com o Corinthians, na 9ª rodada, previsto para acontecer na Neo Química Arena. Será a reedição do confronto pela semifinal do Paulistão e o terceiro contra o rival paulista fora de casa neste ano; nos dois primeiros, derrota do Santos, ambas por 2 a 1, e que registrou dois dos três maiores públicos na casa corintiana.

Confira as partidas que Neymar poderá disputar até o fim do contrato