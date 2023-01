Cristian Rodríguez treina no Grêmio e vira opção para 1º clássico da final

O técnico Luiz Felipe Scolari ganhou um reforço no time do Grêmio às vésperas do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O meia Cristian Rodríguez treinou nesta quinta-feira e se tornou opção para o primeiro clássico da decisão, no domingo, na Arena do Grêmio.Rodríguez está em fase final de recuperação de uma lesão muscular, mas pôde treinar normalmente na equipe titular no coletivo desta quinta. Ele foi mantido no time mesmo quando Felipão abriu o treino para a imprensa. Outros jogadores, como o zagueiro Rhodolfo, os laterais Matías Rodríguez e Marcelo Oliveira, o volante Maicon, o meia Douglas e o atacante Braian Rodríguez haviam deixado a atividade quando o treino foi liberado.Quando os portões foram abertos, os jornalistas constataram o time titular escalado com Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Júnior; Walace e Fellipe Bastos; Giuliano, Cristian Rodríguez e Lincoln; Luan. Felipão, claro, manteve o mistério, sem indicar qual será a formação mais adequada para o clássico. Essa definição deve ficar para o treino desta sexta, no penúltimo trabalho do time em preparação para o clássico de domingo. APRESENTAÇÃO - Anunciado pela diretoria na quarta, o goleiro Bruno Grassi foi apresentado pela diretoria nesta quinta após realizar seu primeiro treino com o grupo. "Estou muito feliz e espero dar o meu melhor aqui. O Grêmio é um clube de grande expressão. Em qualquer momento da minha carreira eu aceitaria vir jogar aqui", disse o goleiro, que assinou contrato até abril de 2017. Ele chamou a atenção do clube da capital ao defender as cores do Cruzeiro-RS no Campeonato Gaúcho.