Nocaute? Câmera leva bolada em cobrança de falta de CR7 e fica completamente tonto; assista

Não é nada fácil parar a ‘máquina’ chamada Cristiano Ronaldo. No auge dos seus 38 anos, o astro português se mostra imparável e o com uma força física quase impecável. Seus adversários são testemunhas disso, bem como aqueles que estão fora das quatro linhas. Especialmente, as pessoas que trabalham na beira do gramado.

Neste sábado, um câmera que estava trabalhando na transmissão entre Al-Raed e Al-Nassr, acabou sendo mais uma ‘vítima’ de CR7. O astro português cobrou falta e a bola passou por cima do gol adversário. O craque não acertou a meta, mas a bola acertou em cheio o homem que estava operando a transmissão na linha de fundo. O impacto foi tão forte que o profissional ficou completamente tonto, tendo inclusive, de ser ajudado por colegas que ali estavam. Assista ao vídeo:

Aparentemente, foi só um susto. O jogo do Campeonato Saudita prosseguiu normalmente com uma vitória do time visitante. Cristiano Ronaldo guardou o dele aos 33 do segundo tempo, mas antes dele, Anderson Talisca e Sadio Mané também deixaram suas marcas. Mohamed Fouzair, no apagar das luzes, descontou para os mandantes.

Cristiano Ronaldo faz golaço e quase nocauteia câmera atrás do gol. Foto: Reprodução/Twitter @alnassrfc_en

Jorge Jesus explica Neymar na reserva

Continua após a publicidade

Após algumas semanas de expectativa, Neymar finalmente estreou com o Al-Hilal no Campeonato Saudita. O craque da seleção brasileira começou no banco de reservas por decisão de Jorge Jesus, mas entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo para liderar a goleada por 6 a 1 contra o Al-Riyadh pela sexta rodada. O técnico português explicou o motivo de poupar o meia-atacante.

“Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e é conhecido por seu estrelato. O objetivo de botá-lo para jogar 30 minutos foi para prepará-lo para a partida de segunda-feira pela Champions da Ásia”. Na segunda, às 15 horas (horário de Brasília), o Al-Hilal enfrenta o Navbahor Namangan, do Usbequistão, pelo Grupo D da competição.

Em sua estreia com o clube saudita, o brasileiro entrou em campo já com o placar de 2 a 0 construído no primeiro tempo, mas foi fundamental para transformar a vitória em goleada. Além da assistência para Malcom marcar, o camisa 10 participou diretamente dos outros três gols.

“Neymar fez a diferença na partida contra o Al-Riyadh. Deu qualidade ao grupo e é considerado um jogador diferente no mundo”, completou Jorge Jesus.