Cristiano Ronaldo é acusado de comportamento violento contra torcedor do Everton

A Associação de Futebol da Inglaterra (Football Association, sigla em inglês), acusou de violência, nesta sexta-feira, Cristiano Ronaldo em relação ao incidente em que o atacante do Manchester United aparentemente derrubou um telefone celular da mão de um torcedor do Everton em um jogo do Campeonato Inglês, disputado em abril.

Alega-se que a conduta da estrela portuguesa foi inadequada e/ou violenta, de acordo com o corpo diretivo da FA. Cristiano recebeu uma advertência policial em agosto após ser questionado por policiais sobre uma alegação de agressão e danos após o incidente registrado em Goodison Park, em Liverpool, em 9 de abril.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Cristiano é mostrado aparentemente jogando o celular do torcedor no chão, enquanto se dirigia para o túnel em direção ao vestiário após a derrota do United por 1 a 0.

Cristiano Ronaldo se desvencilha do brasileiro Allan em duelo entre Manchester United e Everton. Foto: REUTERS/Phil Noble

De acordo com a lei britânica, uma advertência é feita pela polícia por uma contravenção, se a pessoa admitir ter cometido o crime. Após o incidente, Cristiano pediu desculpas nas redes sociais por sua “explosão” e convidou o torcedor para assistir a uma partida em Old Trafford “como de fair play e esportividade”.

Após o incidente, Cristiano Ronaldo pediu desculpas ao garoto e o convidou para assistir a um jogo do United, no estádio de Old Trafford, como forma de se retratar pelo episódio. “Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo para todos os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play”, escreveu o astro.

Sarah Kelly, mãe do torcedor de 14 anos, divulgou uma foto da mão machucada do garoto logo após o incidente. Segundo ela, Jacke, que é autista e sofre de dispraxia, um transtorno que causa dificuldades motoras, está muito abalado por conta da situação. “Estávamos filmando os jogadores do United entrando no vestiário, quando Jake abaixou o celular porque Ronaldo bateu na mão dele e sua mão estava sangrando. Ele abaixou o celular para ver o que aconteceu, não conseguia nem falar”, disse Sarah ao jornal Liverpool Echo à época.

