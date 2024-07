Cristiano Ronaldo é acusado de ‘marketing de emboscada’ em jogo da Eurocopa; entenda o significado

Em seu X, antigo Twitter, o ex-chefe de patrocínios globais da Visa e da Coca-Cola, Ricardo Fort, acusou Cristiano Ronaldo de promover o “marketing de emboscada” no jogo contra a Eslováquia, pelas oitavas de final da Eurocopa.

Na ocasião, Cristiano Ronaldo utilizou um relógio que monitorou seu desempenho durante o jogo. A Whoop, responsável pela criação do dispositivo, postou em suas redes sociais um gráfico com a frequência cardíaca do atacante durante a disputa de pênaltis.