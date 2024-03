O registro foi contabilizado pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS). De acordo com o órgão, os triunfos do atleta estão divididos entre as partidas que venceu nos clubes e também na seleção portuguesa. O atleta de 39 anos, que tem no seu currículo times do calibre de Manchester United, Real Madrid e Juventus, ostenta 675 triunfos em jogos por times. Já pela seleção portuguesa, ele saiu de campo vencedor em 125 oportunidades.

A marca de 800 vitórias veio, entretanto, com um sabor amargo para o atacante português. Apesar do resultado positivo, a vaga na Liga dos Campeões da Ásia precisou ser definida nos pênaltis, e a equipe acabou eliminada do torneio. Após perder por 1 a 0 o jogo de ida para o Al-Ain, o Al-Nassr conseguiu vencer em casa por 4 a 3, com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo. Mas o resultado não foi suficiente.