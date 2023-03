Cristiano Ronaldo alistado no exército colombiano? Craque é envolvido em polêmica com documentos

Cristiano Ronaldo mal chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas já teve o nome vinculado a outra instituição: o exército colombiano. No início da semana, um jovem chamado David Godoy compartilhou em seu Twitter o que parece ter sido uma gafe das forças armadas do país sul-americano, onde fotos do craque português foram anexadas na emissão de seu documento militar. A situação é, no mínimo, inusitada.

Segundo o rapaz, os representantes não tinham resposta do porquê isso aconteceu e ainda informaram que ele enviou as imagens do atacante português enquanto tentava entender o motivo da confusão “Por que estão brincando com o tempo das pessoas?”, contestou nas redes sociais.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

“É muito caro emitir o documento militar para que gerem o meu com a foto de Cristiano Ronaldo. Questiono e eles me dizem que não sabem quem trocou as minhas fotos, que eu devo levá-las presencialmente outra vez à junta militar”, escreveu Godoy no Twitter. No post seguinte, ele filmou a tela de seu computador com o site do exército colobiano aberto e a imagem do craque em seu registro.

De fato, a emissão deste documento na Colômbia não é das mais baratas: em conversão direta para reais, custa quase R$ 1.800 na cotação atual em relação ao peso colombiano.

Em nota, o exército da Colômbia admitiu o erro grotesco e garantiu que fará a mudança solicitada por Godoy, bem como realizar uma revisão interna dos procedimentos para evitar que quaisquer acontecimentos do tipo ocorram novamente. Portanto, não será dessa vez que o mundo verá Cristiano Ronaldo se ‘aventurando’ fora do futebol.