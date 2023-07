Cristiano Ronaldo diz que não volta à Europa e ‘cutuca’ Messi: ‘Liga Saudita é melhor que a MLS’

Cristiano Ronaldo voltou das férias com derrota do Al-Nassr para o Celta de Vigo, da Espanha, por 5 a 0, em amistoso realizado na cidade de Faro, em Portugal. O craque português jogou apenas o primeiro tempo, que terminou sem gols, mas viu do banco de reservas o revés dos seus companheiros comandados por Luís Castro, ex-Botafogo. Além disso, o astro português analisou suas opções para o futuro e foi direto ao comparar a liga saudita com a Liga dos Estados Unidos, onde Messi jogará pelo Inter Miami.

“Não volto ao futebol europeu, as portas dos clubes da Europa estão completamente fechada. Tenho 38 anos, também o futebol europeu perdeu muita qualidade... a única válida é a Premier League, que está muito à frente de todas as outras ligas. A Liga Saudita é melhor que a MLS. Abri o caminho para a Liga Saudita... e agora todos os jogadores estão vindo para cá. Eu sabia que isso ia acontecer, mas esperava que fosse em um ano. Foi em seis meses. Na Itália foi da mesma forma. A Liga estava “morta” e rejuvenesceu. Onde o Cristiano vai gera interesse”, explicou o astro português em sua volta aos gramados.

Depois de sua ida para a Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo viu outros astros do futebol mundial seguirem o seu caminho. Para a próxima temporada, jogadores como Benzema, Kanté, Brozovic, Rúben Neves, Mendy e Roberto Firmino estarão na liga saudita. Citada por Cristiano Ronaldo em sua resposta, a MLS (Liga dos Estados Unidos de futebol) teve a chegada de Messi e Sergio Busquets para a próxima temporada e ganhou notoriedade mundial.

Cristiano Ronaldo voltou a atuar com a camisa do Al-Nassr e seguirá no futebol saudita Foto: AP Photo/Amr Nabil, File

Em pré-temporada na Europa, o Al-Nassr vinha de duas vitórias contra o Alverca, por 2 a 0, e o Farense, por 5 a 1, ambos os clubes de Portugal. Contra o Celta de Vigo, 13º colocado do último Campeonato Espanhol, o time de Luís Castro encontrou mais dificuldade e sofreu após a expulsão do zagueiro Al Amri aos sete minutos do segundo tempo.

Com um a menos e já realizando alguns testes no time titular, o Al-Nassr sofreu dois gols de Larsen, dois de Miguel Rodríguez e um de Gael Alonso para sacramentar a derrota por 5 a 0. O clube saudita ainda tem um amistoso marcado contra o Benfica, atual campeão português, na próxima quinta-feira.

Depois de enfrentar o maior campeão de Portugal, o Al-Nassr de Luís Castro vai para o Japão, em torneio de pré-temporada para enfrentar o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, nos dias 25 e 27.