Cristiano Ronaldo e Al Nassr oficializam acordo e astro português jogará na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo assinou contrato de duas temporadas com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O acordo foi oficializado nesta sexta-feira após longa novela sobre o destino do astro português.

“Isto é mais do que história a ser feita. Esta é uma contratação que não só inspirará o nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, como inspirará a nossa liga, a nossa nação e as futuras gerações, meninos e meninas a serem a melhor versão de si mesmos”, escreveu o clube saudita em suas redes sociais.

Há um mês, o craque português, de 37 anos, encerrou o vínculo com o Manchester United durante a disputa da Copa do Mundo no Catar. Desde o fim da última temporada, em junho, Cristiano Ronaldo manifestava seu desejo de deixar o clube inglês. No entanto, vários fatores emperraram a saída naquele momento. Um deles era a falta de times do primeiro escalão da Europa que quisessem contar com o atleta.

O Al Nassr é um dos maiores clubes da Arábia Saudita, dono de nove campeonatos nacionais, em janeiro. De acordo com o jornal português Público, Cristiano Ronaldo deve embolsar 70 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 395 milhões.

Sede do Al-Nassr FC em Riyadh na Arábia Saudita. Foto: Ahmed Yosri/ Reuters

Sem clube desde que rompeu com o Manchester United, Cristiano Ronaldo foi ventilado há meses no Al Nassr, mas evitou falar sobre possíveis negociações. O jogador começa o seu novo desafio após passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Na equipe árabe, Cristiano tenta superar a frustração com a Copa do Mundo. O atacante chegou a ser barrado pelo técnico Fernando Santos e mostrou certa irritação com a decisão do treinador. Mesmo assim, seguiu no grupo, mas não conseguiu impedir a eliminação de Portugal frente ao Marrocos.