Cristiano Ronaldo chega a 200º jogo por Portugal; relembre números na seleção

Cristiano Ronaldo faz seu 200º jogo com a camisa de Portugal nesta terça-feira, diante da Islândia, em Laugardalsvöllur, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Aos 38 anos, o atacante do Al-Nassr é o recordista de jogos e o maior artilheiro da seleção portuguesa.

“Quero continuar a jogar, alegrar a família, amigos e portugueses. Tem sido uma caminhada longa, mas que não terminará em breve, espero eu. Que Portugal ganhe amanhã, com ou sem gols meus. Que Portugal siga o seu caminho rumo à Euro”, disse CR7, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Nascido em 1985 em Funchal, Cristiano Ronaldo é um dos nomes mais conhecidos do mundo, não só no esporte. Formado pelo Sporting e com passagens por Manchester United, duas vezes, Real Madrid, Juventus e atualmente defendendo o Al Nassr, o astro português tem seu nome marcado na história do esporte. Com ele, a seleção de Portugal voltou a ter um time de respeito.

Cristiano tem 122 gols em 199 partidas por Portugal, à frente de Ferenc Puskás, que jogou por Hungria e Espanha, e o iraniano Ali Daei, ambos com 109 gols. Ele é o maior goleador em jogos oficiais por seleções. Com a camisa lusitana, ele conquistou a Eurocopa de 2016.

Em mais de 1.160 partidas oficiais na carreira, Cristiano Ronaldo já balançou as redes 837 gols. Entre os principais títulos conquistados pelo gajo estão cinco Champions League (quatro com o Real Madrid e uma com o Manchester United). Na principal competição de clubes da Europa, o astro marcou 140 gols em 183 jogos.