Cristiano Ronaldo está próximo de fechar com time saudita por valor bilionário, diz jornal espanhol

Cristiano Ronaldo segue ganhando manchetes com assuntos fora da Copa do Mundo. Segundo uma publicação do jornal Marca desta quarta-feira, o atacante de Portugal está muito perto de acertar uma oferta do Al Nassr, da Arábia Saudita, na qual os vencimentos chegariam na casa do bilhão. O ex-jogador do Manchester United ganharia R$ 1,09 bilhão por ano.

Ainda conforme a publicação, o contrato oferecido é de dois anos e meio, ou seja, até junho de 2025. A iniciativa do Al Nassr é transformar a chegada de Cristiano Ronaldo em uma “bomba” midiática, a fim de elevar o campeonato nacional, além de fazer com que o clube ganhe reconhecimento mundialmente.

Cristiano Ronaldo busca um novo time para o restante da temporada.

O Al Nassr tem como técnico Rudi García, ex-meia de Roma e Lyon. Dentre os jogadores mais conhecidos do elenco, estão: Ospina, que esteve no gol da Colômbia por muitos anos, e o espanhol Álvaro González, conhecido por críticas a Neymar, durante sua passagem pelo Olympique de Marselha.

Livre no mercado, Cristiano Ronaldo não tem nenhum obstáculo para aceitar a proposta do Al Nassr. O único lado negativo na visão do atacante é não disputar a Liga dos Campeões, o que seria um desejo do craque, antes mesmo de deixar o Manchester United.

Além do time da Arábia Saudita, os outros interessados são Newcastle e Chelsea. Existe também uma possibilidade do atacante jogar na MLS, mas nenhuma das propostas chegam aos pés da que ele recebeu do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo segue focado na seleção de Portugal, que já carimbou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. O craque, que deverá estar em campo na partida com a Coreia do Sul, na próxima sexta-feira, deixou no ar a possibilidade de se aposentar em caso de título português.