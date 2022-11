Cristiano Ronaldo coloca Portugal na briga pelo título da Copa do Mundo: ‘Estamos aqui para vencer’

Publicidade

Com Cristiano Ronaldo, não tem brincadeira. O atacante não aceita perder em nenhum tipo de jogo e muito menos em uma competição tão importante como a Copa do Mundo. Ao falar sobre o que esperar de Portugal no torneio, o craque foi direto: a equipe tem plantel para brigar pelo tão sonhado título. As melhores colocações até agora foram um terceiro lugar, em 1996, e um quarto lugar, em 2006, com Luiz Felipe Scolari no comando.

`”Claro que estamos aqui para vencer e acredito que temos plantel para isso. Mas há uma série de times de ponta com talento de classe mundial. Precisamos manter o foco, permanecer humildes, ir lá e mostrar o que podemos fazer. O resto virá”, falou o craque em entrevista para o The Associated Press.

Capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo fez uma breve análise do plantel do técnico Fernando Santos. “A seleção para esta Copa do Mundo é uma grande mistura de jogadores experientes e jovens estrelas em ascensão. Espero que possamos mostrar ao mundo o que esta seleção de Portugal é capaz no mais alto nível do futebol mundial’', completou.

Cristiano Ronaldo afirma que Portugal entra na Copa do Mundo do Catar para vencer o Mundial. Foto: Antonio Pedro Santos/EFE

Cristiano Ronaldo vai para a sua quinta Copa do Mundo e evitou fazer comparação entre as equipes das edições anteriores. “É difícil comparar uma geração com outra. Todos que jogaram por Portugal, seja no passado ou hoje, superou tanto para competir no nível mais alto”, explicou.

Por fim, o craque falou do que esperar de Portugal após a sua aposentadoria da seleção. Essa pode ser a última Copa da geração de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O craque do Manchester United, inclusive, é o segundo atleta mais velho da seleção portuguesa, só perdendo para o zagueiro Pepe, de 39 anos.

“Sempre houve e sempre haverá estrelas em ascensão no topo do nível. Não tenho dúvidas de que a Copa do Mundo revelará a próxima geração de talentos prontos para mudar o jogo”, finalizou.

Ronaldo tem 117 gols com a seleção de Portugal e teve participação direta na conquista da Europa de 2016 e no título da Liga das Nações em 2019. Ele esteve no elenco de 2006, que acabou com um quarto lugar.

Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Coreia do Sul, Uruguai e Gana, este seu primeiro adversário. A estreia será no dia 24 de novembro (quinta-feira), às 13h, no estádio 947.