Cristiano Ronaldo completa 38 anos com recordes, títulos e um ‘presente’ faltando na galeria: a Copa

O dia 5 de fevereiro é uma das datas que mais chamam a atenção no futebol mundial. Neste dia, Neymar e Cristiano Ronaldo completam mais um ano de vida. Agora com 38 anos de idade, o português é dono de recordes, inúmeras conquistas por clubes e por sua seleção, mas terminará a carreira com a falta da Copa do Mundo, “presente” tão sonhado por ele. Messi conseguiu a sua na última das cinco tentativas. Neymar e CR7 não têm Copas.

Nascido em 1985 em Funchal, Cristiano Ronaldo é um dos nomes mais conhecidos do mundo, não só no esporte. Formado pelo Sporting e com passagens por Manchester United, duas vezes, Real Madrid, Juventus e atualmente defendendo o Al Nassr, o astro português tem seu nome marcado na história do esporte. Com ele, a seleção de Portugal voltou a ter um time de respeito.

Em mais de 1.140 partidas oficiais, Cristiano Ronaldo já marcou 820 gols, é o maior artilheiro em jogos oficiais de seleções, com 118 gols, deu mais de 230 assistências e conquistou inúmeros títulos, entre eles o da Liga dos Campeões em cinco oportunidades e o da Eurocopa de 2016. CR7 foi eleito o melhor jogador do planeta cinco vezes. Não é pouco para um jogador de 38 anos, mais perto do fim do que do começo de sua carreira.

Cristiano Ronaldo em ação com a camisa do Al Nassr Foto: (Photo by Ali ALDAIF / AFP)

Contudo, apesar dos mais diversos recordes e conquistas, Cristiano Ronaldo terminará sua carreira como jogador profissional sem um dos seus maiores objetivos. Mesmo tendo disputado a Copa do Mundo da Fifa em cinco oportunidades, e ser o único jogador da história a ter marcado gols em cinco edições diferentes, o português não conseguiu conquistar o título para Portugal em nenhuma delas. O máximo que CR7 festejou foi o quarto lugar, em 2006.

Novo momento da carreira

Desde o início de 2023, Cristiano Ronaldo vive um novo momento em sua carreira. Depois de mais de 20 anos atuando no futebol europeu, o português assinou com o Al Nassr da Arábia Saudita. Foi atrás de dinheiro, embora defenda alguns projetos do time no país. Ele deixou o Manchester United porque queria disputar a Liga dos Campeões. Mas nenhum clube da Europa se interessou em contratá-lo. Não pelos valores que ele queria.

Pelo novo clube, Cristiano Ronaldo marcou pela primeira vez recentemente e busca chegar a marca de 1.000 gols feitos na carreira como jogador profissional. Teria de atuar mais três temporadas no mínimo. Até o presente momento, Cristiano Ronaldo balançou as redes 820 vezes em partidas oficiais.