Cristiano Ronaldo dá presente impressionante de R$ 642 mil para lutador de MMA; veja vídeo

Cristiano Ronaldo não é uma pessoa modesta. Dentro e fora de campo, o astro português gosta de esbanjar e usufruir de tudo o que conquistou no futebol. E seus amigos também são incluídos nesses planos. Nessa semana, o jogador surpreendeu o lutador Francis Ngannou, um dos nomes mais importantes do MMA, com um presente caríssimo. Nas redes sociais, o lutador camaronês exibiu um relógio de R$ 642 mil que ganhou de Cristiano Ronaldo.

“Tenho de ir buscar o meu novo relógio antes da semana de luta aqui em Riad”, disse Ngannou, em referência à capital da Arábia Saudita, onde realizará uma apresentação diante do pugilista britânico Tyson Fury.

Lutador Francis Ngannou e jogador Cristiano Ronaldo são amigos. Foto: Reprodução/ Instagram @francisngannou

A luta entre Ngannou e Fury acontece no sábado, dia 28, na Arábia Saudita. No ringue, serão cumpridas as regras do boxe profissional, com 10 rounds. O cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), que pertence ao britânico não estará em disputa. Em janeiro, Cristiano Ronaldo e Ngannou se encontraram presencialmente na capital saudita e puderam conversar e trocar muitas risadas juntos. “Excelente conversa. Muito inspirador”, escreveu o camaronês à época.

Esperado para acompanhar a luta em Riad, Cristiano Ronaldo tem antes compromissos importantes com o seu clube, o Al-Nassr. Nesta terça-feira, às 15h, a equipe do lusitano enfrenta o catariano Al-Duhail, time dirigido por Christophe Galtier, ex-comandante do Paris Saint-Germain. A partida é válida pela Liga dos Campeões da Ásia.