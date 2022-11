Cristiano Ronaldo e Luis Suárez fazem duelo à parte em Portugal x Uruguai pela Copa

Publicidade

Cristiano Ronaldo e Luis Suárez estarão novamente frente a frente. Rivais nos tempos de Real Madrid x Barcelona, os experientes atacantes têm missões com pesos e medidas distintas pelas seleções portuguesa e uruguaia, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h, no Lusail, pela segunda rodada do Grupo H.

Portugal venceu Gana por 3 a 2 na estreia e pode se classificar para as oitavas de final antecipadamente se ganhar dos uruguaios, independentemente do resultado do duelo entre Coreia do Sul e Gana, que acontece mais cedo, às 10h. O conjunto sul-americano, apesar de não haver risco de eliminação precoce, precisa da vitória após empatar sem gols com a Coreia do Sul.

O astro Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol lusitano no Mundial em um pênalti polêmico. O técnico de Gana, Otto Addo, afirmou que a marcação da penalidade foi um “presente” para o atacante. Luis Suárez passou em branco, teve atuação discreta e não conseguiu empurrar o Uruguai para a vitória.

Cristiano Ronaldo em ação na última atividade de Portugal antes do jogo com o Uruguai. Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP

Luis Suárez tem 35 anos. Cristiano Ronaldo, 37. Ambos não contam mais com o prestígio de outrora no mercado europeu. Suárez deixou o Atlético de Madrid e foi acolhido no Nacional de Montevidéu, seu primeiro clube da carreira profissional, objetivando a conquista da Copa Sul-Americana, mas acabou eliminado logo em suas primeiras participações diante do Atlético Goianiense. O destino do uruguaio para 2023 ainda não foi definido.

Luis Suárez comanda o ataque uruguaio no Catar. Foto: Rodrigo Jiménez/ EFE

Já Cristiano Ronaldo acaba de romper seu contrato com o Manchester United depois de meses de alfinetas e pedidos insistentes para sair do clube inglês. No entanto, o português não tem portas abertas em grandes clubes e pode seguir no futebol europeu em alguma equipe de menor expressão. Fazer história na Copa do Catar é uma marca importante para provar que segue alta. Só na estreia, o atacante se tornou o único jogador a ter balançado as redes em cinco Mundiais.

ÀS ARMAS

O zagueiro Danilo Pereira quebrou três costelas durante treinamento pela seleção portuguesa e está fora da primeira fase. O técnico Fernando Santos deve optar pela entrada do experiente Pepe. O zagueiro nascido no Brasil foi classificado pelo treinador como um “monstro e líder”.

Fernando Santos também se preocupa com os contragolpes da seleção uruguaia. Para conter o ímpeto do adversário, a equipe deverá “ter a capacidade de recuperar logo a bola e estar organizado defensivamente quando o adversário for ao ataque”, segundo o treinador.

Uma das armas portuguesas para o ataque é João Félix. O jovem de 23 anos, que atua no Atlético de Madrid, chegou a preocupar fisicamente pela forma como foi combatido pelos ganeses, mas deve começar o jogo com o Uruguai dividindo o comando ofensivo com Cristiano Ronaldo. Ele busca seu segundo gol no Mundial, após marcar na estreia.

João Félix comemora gol marcado na estreia portuguesa no Mundial. Foto: Glyn Kirk/ AFP

ALTIVO PODER

Preocupação da seleção portuguesa atende pelo nome de Federico Valverde. O meia de 24 anos do Real Madrid é a grande estrela da nova geração uruguaia. “É muito difícil de parar o Valverde. Tem inteligência coletiva, é um dos melhores do mundo com e sem a bola. Faz um trabalho espetacular para criar espaços e ajudar os companheiros”, analisa Bernardo Silva, que atua no Manchester City e teve o uruguaio como adversário na última edição da Champions League.

Federico Valverde busca destaque nos próximos compromissos do Uruguai no Mundial. Foto: Rodrigo Jiménez/ EFE

Do lado uruguaio, o assunto também é Valverde. “Ele não mudou seu perfil. Ele continua o mesmo menino humilde, um companheiro, sempre participando de todas as atividades com muita naturalidade. O que vemos neste último ano é um desempenho superlativo, extraordinário, e nos sentimos felizes em treiná-lo e participar também desse crescimento, porque também tem na seleção”, valoriza o técnico do Uruguai, Diego Alonso.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL x URUGUAI

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Rubén Dias, Pepe e Guerreiro; William Carvalho, Rubén Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Fernando Santos.

URUGUAI: Rochet; Cáceres, Godín, Giménez e Oliveira; Valverde, Bentancur, Vecino e Nico De la Cruz (Arrascaeta); Suárez e Darwin Núñez. Técnico: Diego Alonso.

ÁRBITRO: Alireza Faghani (Irã)

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Lusail.

TV: Globo e SporTV.